Pääste: kustutati põlema süttinud auto ja päästeti lukustunud autos koer

Kolmapäeval, 4. septembril kell 17.21 kiirustasid päästjad Haapsalu linna Väike-Ahli külla, kus sõiduk oli juhitavuse kaotanud, vastu puud sõitnud ning selle tulemusel põlema süttinud. Päästjad kontrollisid reisijate tervise üle ning kõrvalistuja anti kiirabiarstide hoole alla. Sõiduauto mootoriruumis tekkinud põleng kustutati kell 18.11.

Kolmapäeval, 4. septembril kell 19.12 helistas häirekeskusesse murelik kodanik Haapsalust Rohukülast. Auto pult oli saanud märjaks ning sõiduki uksed sulgunud ja uksi enam avada ei olnud võimalik. Paraku oli autosse luku taha jäänud teataja koer. Päästjad avasid autouksed ning omanik ja koer said õnnelikult taas kokku.

Neljapäeval, 5. septembril kell 8.21 teavitati häirekeskust, et Haapsalus Õpetajate tänaval on tehtud lõket ning selles plastmassi põletatud. Päästjate saabudes kedagi kodus ei olnud ning lõke jäetud järelevalveta. Päästjad kustutasid põlengu. Päästeamet tuletab meelde, et lõket tohib teha vaid ohutusreegleid täites ja seda mitte kunagi järelevalveta jätta. Lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit.