Taavi Aas: Reformierakonna otsus peegeldab peaministri suhtumist Läänemaa ja Hiiumaa inimestesse

Reformierakonna poolt juhitava valitsuse otsus peatada Haapsalu raudtee ehitus peegeldab peaministripartei suhtumist regionaalpoliitikasse ning Läänemaa ja Hiiumaa inimestesse, ütles riigikogu Keskerakonna fraktsiooni nimel peaminister Kaja Kallasele arupärimise üle andnud Taavi Aas.

„Turba-Risti raudtee ehitushange viidi läbi ettenähtud tähtajaks 30. juuniks ja pakkumised jäid prognoositud eelarvesse. Lepingu tekst AS Eesti Raudtee ja ehitaja vahel oli kokku lepitud ning ootas allkirjastamist ehk 1. juulil oleks saanud töödega alustada. Raudtee ehitamise korral hakkaksid töölised kohe palka saama, mille pealt laekuksid maksud riigile ja kohalikele omavalitsustele. Teisisõnu – 34 miljonit eurot Euroopa Liidu raha elavdaks Eesti majandust,” lausub Taavi Aas.

Endine majandus- ja taristuminister Taavi Aas märgib, et kui ehitust alustada juulis, nagu algselt planeeritud oli, siis oleks see töö enne Rail Balticut valmis ning raudtee-ehituse kõrghooaja hinnad ja kvalifitseeritud tööjõu puudus ei mõjutaks Haapsalu raudtee taastamist. „Reformierakond on keeranud selja hinnatundlikele ja rohelise mõtteviisiga Eesti inimestele. Ühistranspordi kasutajate arv on sel aastal rekordkõrge inflatsiooni tingimustes suurenenud, kuid lisaks Haapsalu raudtee tühistamisele soovib Reformierakond lõpetada ka tasuta ühistranspordi,” ütles Aas.

Keskerakonna juhatuse liikme sõnul on Haapsalu raudtee olulise regionaalpoliitilise tähtsusega projekt, mis kindlustab Läänemaa ja Hiiumaa elanikele kiire ning turvalise liikumisvõimaluse Harjumaaga. „Läänemaa on jätkuvalt ainuke mandri-Eesti maakond, kus ei ole raudteed. Miks on rohepöörde eesmärgid olulised Tallinnast idas ja mitteolulised pealinnast läänes ning kuidas on Vabariigi Valitsusel kavas kompenseerida raudtee ehitusest loobumine?” küsis Aas Kallaselt.