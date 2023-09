Suursaartele reisijate arv tegi suvel uue rekordi

Mandri ja suursaarte vahelist laevaliiklust korraldav laevafirma TS Laevad teenindas sel suvel Saaremaa ja Hiiumaa parvlaevaliinidel kokku 1 039 497 reisijat ja 437 252 sõidukit.

“Nii palju reisijaid-sõidukeid ei ole olnud ühelgi varasemal suvel,” ütles TS Laevade teenindus- ja kommertsvaldkonna juht ja juhatuse liige Katrin Aron pressiteates. Võrreldes 2022. aasta suvega oli nii reisijaid kui ka sõidukeid 4 protsenti enam.

Võrreldes senise rahvarohkeima, 2019. aasta suvega, oli reisijaid tänavu 1 protsendi võrra enam. Reisijate arv ületas sealjuures taas miljoni piiri, mis eelmisel, 2022. aasta suvel jäi napilt saavutamata.

Virtsu–Kuivastu liinil reisis perioodil juuni–august 735 608 reisijat ning 313 583 sõidukit. Rohuküla–Heltermaa liinil samal perioodil 303 889 reisijat ning 123 669 sõidukit.

Ka välisriikidest pärit sõidukite arv võrreldes 2022. aasta suvega kasvanud 10 protsenti, moodustades sõidukite üldarvust 14 protsenti. Kõrgem on välisriikide sõidukite arv ja osakaal olnud ainult 2019. aasta suvel.

“Oleme väliskülaliste arvuga jõudnud pea pandeemiaeelsele tasemele ning taas välisturistidele atraktiivne sihtriik. Välismaalastest saarekülalised tulevad peamiselt meie lähiriikidest – Soomest, Norrast, Lätist, aga ka Saksamaalt ja Poolast,” märkis Aron, lisades, et tinglikult algab suvehooaeg saartel juba maikuus ja jätkub aktiivselt ka septembris.

2023. aasta kaheksa kuu jooksul on ettevõte kahel liinil kokku teenindanud 1 767 203 reisijat ja 805 155 sõidukit. Reisijate arv on 5 protsenti ja sõidukite arv 3 protsenti suurem kui aasta varem. “See on hetkel endiselt meie tegevusajaloo suurim reisijate ja sõidukite arv. Kaheksa kuu jooksul oleme teinud kokku 15 872 reisi, millest 99,2 protsenti väljusid õigeaegselt,” lausus TS Laevade juhatuse liige.

TS Laevade vanim parvlaev Regula tegi suve jooksul, alates 1. juunist kuni 28. augustini kokku 430 lisareisi. 2022. aasta suvel tegi Regula 436 lisareisi. Vastavalt kokkuleppele regionaal- ja põllumajandusministeeriumiga saab laev kuni 17. septembrini teha kokku kuni 536 lisareisi.