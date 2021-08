Tõll tuleb laupäeval taas Saaremaa liinile

Parvlaev Tõll lahkub täna Vanasadamast, et jõuda laupäeva hommikuks Virtsu sadamasse ning asuda kohe Virtsu-Kuivastu liini teenindama – nii taastub tavapärane parvlaevaliiklus.

TS Laevade juhatuse liikme ja laevandusvaldkonna juhi Guldar Kivro sõnul õnnestus neljapäeval simuleerida sarnast olukorda nagu õnnetuse hetkel ja viga andis endast uuesti märku. „Sellest järeldus, et selline anomaalia tekib vaid teatud parameetrite kokkulangemisel ja hübriidrežiimil sõites. Oleme jõudnud õnnetuse põhjusele lähemale, kuid täpne viga hetkel veel teada pole, jätkuvad andmete analüüs ja tootjate poolsed süsteemitestid virtuaalses keskkonnas.“

„Toome laeva homsest tagasi Saaremaa liinile ning kuni vea põhjuse täpse väljaselgitamiseni sõidab Tõll vaid diisel-elektrilises režiimis ehk samas konfiguratsioonis kui meie teised kolm põhilaeva. Samal ajal jätkub hübriidlaeva süsteemide testimine ja kontroll täpse vea tuvastamiseks,“ selgitas Kivro reedel.

„Hea, et saame Tõllu tagasi liinile tuua varem kui eelnevalt välja käidud 10. august. Teame, et parvlaeva Tõll liinilt eemalolek on põhjustanud ebamugavust nii saarte elanikele, turistidele kui ka ettevõtjatele, kuid seda enam on heameel tavapärase parvlaevaliikluse taastumise üle,“ kommenteeris olukorda majandus-ja taristuminister Taavi Aas.

Tõllu liinile toomisega taastub tavapärane parvlaevaliiklus, mis tähendab, et alates laupäevast teenindavad Hiiumaa liini taas kaks suurt põhilaeva ehk Leiger ja Tiiu ning Saaremaa liini kaks suurt põhilaeva Tõll ja Piret ning lisareise teeb vajadusel parvlaev Regula.

Parvlaevaga Tõll juhtus Kuivastu sadamas õnnetus 21. juulil ning laev on olnud sellest ajast liinilt eemal.