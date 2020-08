COVID-19: ööpäevaga lisandus 18 positiivset testi

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1271 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 18 testi tulemus osutus positiivseks.

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Ida-Virumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 9 inimesel. Harjumaale laekus 7 uut positiivset testitulemust, üks nakatunu lisandus ka Võrumaale ja Jõgevamaale.

Terviseameti ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 600 inimese

Neli Ida-Virumaa haigestunut on Estonia kaevanduse töötajad, neist üks elab väljaspool ida regionaalosakonna tegevuspiirkonda ning temaga suhtleb edasi terviseameti lõuna regionaalosakond. Kolm nakatunut on seniste Estonia kaevanduse koldega seotud haigestunute lähikontaktsed, kahel juhul sai inimene nakkuse reisilt naasnud tuttavalt.

Estonia kaevanduse koldega on kokku seotud 47 haigusjuhtu, viirus hakkas kaevanduse töötajatele ja nende lähikontaktsetele levima kahelt meelelahutusasutuses Jõhvi Kelder viibinud kaevanduse töötajalt. Kuna esimesed kaks Jõhvi Keldris nakatunud töötajat lähevad arvestuslikult Jõhvi Keldri kolde arvestusse, on Estonia kaevanduse koldega seotud hetkel 45 koroonaviiruse juhtu.

Ida-Virumaa nii-öelda Jõhvi Keldri koldega on tänaseks kokku seotud 15 baari külastajat, kellest kaks on Estonia kaevanduse töötajad.

Ojamaa kaevanduse koldega on seotud hetkel seitse inimest.

Kokku jälgib terviseameti ida regioon seoses COVID-19 leviku takistamisega enam kui 600 inimest.

Seitsmest viimase ööpäeva lisandunud Harjumaa nakatunust üks sai viiruse lähikontaktist haigestunuga, ülejäänud juhtumite asjaolud on hetkel selgitamisel.

Perioodil 26.-27. august lisandunud Harjumaa seitsmest juhust kolm said nakkuse Euroopa Liidu riigist viiruse kaasa toonud inimeselt, kahel juhul oli nakatumise allikaks haigestunud pereliige ning ühel juhul leidis nakatumine aset töökohal. Ühe sel perioodil tuvastatud Harjumaa nakatumise asjaolud on siiani teadmata.

Võrumaa juhtum on seotud reisimisega, Jõgevamaa uue haigusjuhu puhul on tegemist nakatunu lähikontsega.

Haiglaravil viibib 12 inimest

28. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 12 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Möödunud ööpäeva jooksul sai haiglast koju üks inimene, avati kolm uut koroonaviiruse juhtu.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 406 COVID-19 haigusjuhtumit 393 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 2076 inimest. Neist 1 578 inimese (76%) haigusjuhtum on lõpetatud, 498 inimese puhul (24%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande inimese kohta on 12,5.

Eestis on kokku tehtud üle 146 tuhande esmase testi, nendest 2 343 ehk 1,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Täna avatakse Mustamäe tervisekeskuse parklas koroonaviiruse testimispunkt, kus hakkavad proove võtma Medicumi õed.

Uude punkti saab proovi andma tulla ainult perearsti saatekirja alusel, proove saab anda nii jala tulles kui autost.

Alates järgmisest nädalast ei saa saatekirja alusel proove enam anda SYNLABi Veerenni aadressil. Kõik, kellel on sinna juba pandud ajad, teenindatakse ära.

Mustamäel saatekirjaga koroonaproovi andmiseks on vajalik kontakteeruda oma perearstiga, väljaspool perearsti tööaega tuleb helistada perearsti nõuande liinile 1220.

Perearst väljastab digitaalse saatekirja, mis jõuab avaliku testimise keskusesse. Sellest kõnekeskusest helistatakse ja pakutakse inimesele sobilik aeg proovi andmiseks. Proovi võib andma tulla jala või anda autost, oluline on kaasa võtta isikut tõendav dokument. Eelbroneerimata proovi anda ei saa.

Mustamäel võetud ninaneelu proovid transpordib SYNLAB oma Tallinna laborisse, kus need analüüsitakse PCR meetodil ning vastused saabuvad keskmiselt 24 tunni jooksul.

Peale proovi andmist näevad inimesed on tulemusi digilugu.ee keskkonnast. Tulemused saavad ka perearst ning labor raporteerib need ka terviseametile.

Ida-Virumaal saab SYNLABi Jõhvi esinduse asemel edaspidi proove anda Kohtla-Järvel Ida-Viru keskhaigla telgis aadressil Ilmajaama 14. Kõigil inimesel, kellel on eelnevalt kokku lepitud aeg proovi andmiseks SYNLABi Jõhvi esinduses, on võimalik seal proov ära anda.

Kuidas peatada koroonaviiruse levik?

Kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks on distantsi hoidmine.

Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida, on soovitav kanda ka maski.

Kinniseid rahvarohkeid kohti tuleks võimalusel vältida.

Järgida tuleb kätehügieeni ehk teisisõnu: käsi tuleb pesta tihti.

Kätepesuks tuleb kasutada sooja vett ja seepi, avalikes kohtades alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit.

Aevastamisel või köhimisel tuleb oma suu ja nina katta ühekordse salvrätiga. Kasutatud salvrätt tuleb koheselt visata prügikasti ja seejärel käed puhastada. Salvrätikut puudumisel kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), mitte paljast kätt.

Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega.

Mistahes haigussümptomite puhul tuleb kahtlustada koroonaviirust ja helistada oma perearstile.

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.