Koroonaviiruse tõttu sügisesse lükkunud muuseumiöö tuleb laupäeval ikkagi piirangutega

Laupäeva õhtul on muuseumid ja mäluasutused pikemalt avatud, sest teoks saab kevadel ära jäänud muuseumiöö.

Muuseumiöö on seni olnud mai keskel, kuid koroonaviiruse tõttu lükati see sel aastal augusti viimasele nädalavahetusele. Tänavuse muuseumiöö teema on „Öös on aega”.

Laupäeva õhtul on Läänemaal tavapärasest kauem avatud üheksa muuseumi ja kaks kirikut, mida saab külastada tasuta.

Haapsalu ja Läänemaa muuseumide (SALM) juhi Anton Pärna sõnul tuleb arvestada teatavate piirangutega. „Näiteks raekojas ei saa sada inimest korraga olla,” ütles Pärn. Ta lisas, et ka raekojas avatud interjöörinäitus „Kaks kodu” on selline, mida väga palju inimesi korraga vaatama ei mahu. „Kuna muuseumiöö teema on „Öös on aega”, siis ma usun, et inimestel on aega ka pisut oodata,” ütles linnusemuuseumi kommunikatsioonijuht Hele Otti.

Kõik soovijad peaksid Pärna sõnul siiski jõudma õhtu jooksul raekojas ära käia, sest see on SALMi muuseumidest kõige kauem lahti – kella 23ni.

Pärna sõnul ongi nende muuseumid tänavu avatud pisut eri aegadel. Kõige varem, kell 21, suletakse Laikmaa ja piiskopilinnuse muuseum. Linnusemuuseumi siseruumidesse muuseumiööl ei pääse, küll saab imetleda vaateid linnuse platvormidelt. „Vaated ongi peamine tõmbenumber,” ütles Pärn. Ta lisas, et linnuseõu suletakse varem seetõttu, et augustiõhtutel hakkab varakult hämarduma ja pimedas võib treppidel liikumine ohtlik olla.

Eriprogramme SALMi muuseumid laupäeva õhtul ei paku. „Otsustasime, et laseme inimestel lihtsalt kulgeda,” ütles Pärn. Vaid Iloni Imedemaal saab käsitöökuuris joonistada aega ja kl 19–21 osaleda mängus „Tule, kohtu kellaaegadega!”. Kl 19 kuulutatakse välja joonistuskonkursi „Minu lemmikloom” võitjad. Otti sõnul oli konkurss väga populaarne – sinna laekus ligi 300 tööd.

Iloni Imedemaal on suve algusest avatud ka näitus „Ilon kodudes” ja „Lapsepõlvekodu Iloni piltidel”, mida paljud veel näinud pole.

Rannarootsi muuseumis saavad külastajad muuseumipedagoog Lydia Kalda sõnul näha filmiprogrammi, õues uut fotonäitust muuseumi Ruhnu filiaalist Korsi talust ja töötab kohvik. „Kohvikusse võib tulla juba hilisel pärastlõunal,” lisas ta.

Kalda sõnul saab kohvikus kindlasti soolaseid ja magusaid suupisteid, suitsukala olemasolu sõltub sellest, kuidas meri reede hommikul saaki annab. Kes soovib, saab väikese tasu eest muuseumi paadiga Lilian ka merele minna.

„Meil on väike boonus ka,” ütles Kalda. Kell 22.30 annavad rannarootsi muuseumis öökontserdi rahvamuusikud Sirje Kaasik ja Lydia Kalda.

Teist aastat on Haapsalus muuseumiööl avatud ka Läänemaa ühisgümnaasiumi muuseum, mille uhkuseks peab ajalooõpetaja Kalle Lõuna koolimärke. „Märke on meil eelmise aastaga võrreldes tunduvalt rohkem,” ütles ta.

Kuna nii muuseum kui ka tähetorn asuvad koolimaja neljandal korrusel, kuhu korraga palju inimesi ei mahu, aitavad LÜGi õpilased Lõuna sõnul külastajatele ka koolimaja näidata.

Haapsalus on laupäeva õhtul kl 18–21 külastajatele avatud ka nii Jaani kui ka toomkirik, mõlemas kuuleb orelimuusikat Andres Uibo esituses. Toomkirikus on orelipooltund kl 19 ja Jaani kirikus kl 20.

Väljaspool Haapsalut on peale Laikmaa muuseumi avatud Rõude muuseum ja Vormsi talumuuseum.

Rõude muuseumi programm kannab nime „Öös on aega kududa” ja seal saab proovida kududa kangastelgedel patsulapilist vaipa, vööteljel kirivööd, kõladega kõlavööd ja varrastega sokki-kinnast.

Kõige tihedamat programmi pakub laupäeva õhtul Vormsi talumuuseum, kus saab puust meisterdada, kuulata talharpa-muusikat ja loengut lõngade värvimisest. Marju Tamm viib külastajad uurima muuseumi nurgataguseid ja õhtu lõpuks saab vaadata filme Vormsi kirikust ja Fred Jüssist.

Muuseumiööl avatud muuseumid