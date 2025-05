Galerii: muuseumiöö pani rahva liikuma

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 62

Muusuemiöö_Kaire (1) Foto Kaire Reiljan. _MG_8965 Muuseumiöö. Foto Andra Kirna. _MG_8966 Muuseumiöö. Foto Andra Kirna.

14. korda toimunud muuseumiöö pani haapsallased laupäeva õhtul muuseumist muuseumisse liikuma. Tänavune muuseumiöö oli pühendatud raamatuaastale ja kandis pealkirja "Öös on raamatut".

Aasta teemale kohaselt avatigi Haapsalu kirikutes kaks raamatuteemalist näitust. Haapsalu Jaani kiriku näitusel "Loaga ja loata" on välja pandud legaalne ja illegaalne vaimulik kirjavara nõukogude okuptasiooni ajast.

"See näitus on natuke ühekülgne selle poolest, et enamik pärineb Salumäede dünastia liikmetelt. Aga see on nii sellepärast, et teiste vaimulike loodud loomingut meie käes ei ole," selgitas Mart Salumäe.

Näitusel on siiski ka mõni selline asi, mille trükkimiseks oli võimalik usuasjade volinikult luba saada. "