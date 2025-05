Maa-alune käik meelitas Lihula mõisa sadakond inimest

Lihula mõisa viljaaida keldreid uudistas laupäeva õhtul kell seitse sadakond inimest.

Viljaaida samba külge kinnitatud hiiglasuur plagu kirjaga "Portaal" tekitas kokkutulnutes elavat huvi ja kõrgeid kiviastmeid pidi suundus tõenäoliselt varakeskaegsesse keldrisse katkematu vool.

Arheoloog Mihkel Tammet manitses rahvast ettevaatusele, aga kinnitas, et trepid ja võlvid peavad. Tammet tsiteeris ametikaaslast Mati Mandlit, kes on öelnud, et Lihula on nagu Pompei: kogu aeg leiab midagi. "Seisame praegu kolmanda kaitsekraavi ja keskaegse linnamüüri vahel," ütles Tammet viljaaida ette kogunenud rahvahulgale.

Artikkel jätkub peale reklaami

Viljaaida tagant nõlvalt on Lihula lapsed aastakümneid kelguga alla lasknud, muuseumiööl avanes aga nõlvale kelder, mis esimest korda oli uudistamiseks avatud.

"Muldvall ja kelder on kogu aeg teada olnud," ütles Tammet. Kunagi hoiti viimases kartuleid.