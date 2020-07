Galerii: Mari-Leen Kiipli tõi linnagaleriisse tükikese loodust

Haapsalu linnagaleriis laupäeval avatud Mari-Leen Kiipli näitus „Husa” tõi galeriisse kokku looduse ja ajahambast räsitud betoonikärakad, moodustades neist omapäraseid kooslusi.

Kiipli sõnul on see näitus valminud just Haapsalu linnagalerii tarbeks, arvestades siinset valgustküllast ruumi ja katuseaknaid. „Põhimõtteliselt on see ainus galerii Eestis, kus selliseid asju saab teha,” ütles kunstnik.

„Algne impulss oli näidata taimi,” ütles Kiipli näituse avamisel. Ülejäänud materjal on tema sõnul arenenud mereäärsetest jalutuskäikudest ja linnamaastikest. Lõplikult sündis aga näitus galeriis kohapeal ja lõptulemus oli kunstniku sõnul talle endale ka üllatav.

Haapsalu linnagalerii kuraatori Agur Kruusingu sõnul käis näituse ülesehitamine galeriis nädal aega. „Sellist tulemust ma ei oodanud,” ütles Kruusing, kes soovitas näituse külastajatele pöörata tähelepanu ka väikestele detailidele.

Fotograafiat õppinud ja varem peamiselt videokunstiga tegelenud Kiipli on nüüd jõudnud installatsiooni juurde. Varem on ta Haapsalu linnagaleriis esinenud 2014. aastal Eesti kunstnike rühmanäitusel „Õudsed lood“.

Fotod Arvo Tarmula