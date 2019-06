Haapsalu on veinipäevadeks välja müüdud

Haapsalu hotellides ja külalistemajades broneeritakse veinipäevade, Ameerika autode sõu ja Augustibluusi ajaks majutust suisa kaks aastat ette, mistõttu vaba voodit on praegu peaaegu võimatu leida.

Siiski võis veel neljapäeval näiteks booking.com-i kaudu veinipeo ajaks ööbimiskoha leida ja kõned Haapsalu majutusasutustesse näitasid, et kes otsib, see ikka leiab.

„Itaalia veinipeo ajaks on veel kaks kahest tuba saadaval,” kinnitas Kongo hotelli juhataja Kristiine Peramets.

99 protsenti saabuval nädalavahetusel Kongo hotelli täitvatest külalistest tulevad tema sõnul Haapsallu just veinipeo pärast. „Päris palju eelmisel aastal Itaalia veinipäevadel käinutest broneerisid kohe ka selleks aastaks toa ära,” ütles Peramets.

