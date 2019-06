Siret Keskülast saab Lihula kooli direktor

Läinud sügisest kohusetäitjana Lihula kooli juhtinud Siret Keskülast saab nüüd kooli täieõiguslik direktor.

Direktori leidmiseks korraldas Lääneranna vallavalitsus konkursi, kuhu laekus üks avaldus.

Ainsaks soovijaks oli Kesküla, kes on kooli kohusetäitjana juhtinud pärast seda, kui senine direktor Janar Sõber mullu augustis mõni päev enne 1. septembrit töölt lahkus.

Küsimusele, miks Keskülat kohe direktoriks ei määratud, vastas Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets, et ei tahtnud kohe kooliaasta alguses konkurssi tegema hakata. „Lootsime, et tuleb rohkem kandidaate, et oleks valikut, aga ei tulnud,” lisas Pikkmets. Vallavanem lootis, et Kesküla kinnitatakse ametisse juba järgmisel nädalal.

1984. aastal sündinud Kesküla on lõpetanud Lihula gümnaasiumi ja Tallinna ülikooli klassiõpetaja eriala ajaloo lisaerialaga. Lihula koolis töötab ta 2007. aastast.

Pikkmets ütles, et seda, kas Kesküla on hea direktor, näitab aeg. „See aasta, mis ta kohusetäitja olnud on, pole probleeme minuni jõudnud. See tõestab, et ta saab direktorina hakkama,” lisas ta.