Lääneranna elanikke segasid ammuvad lehmad

Möödunud nädalal sai Lääneranna vallavalitsus kümmekond kaebust selle kohta, et Lihula lähistel ammuvad veised ööpäev läbi.

„Kümmekond inimest on pöördunud erinevaid kanaleid pidi, kas siis otse vallavalitsuse töötajate poole lihtsalt kui tuttavad või helistanud vallavalitsusse; on ka vallavalitsuse liikmeilt linnas nööbist kinni võetud ja küsitud: „Kas sa tead?”,”ütles Lääneranna avalike suhete spetsialist Kristina Kukk.

Kuke sõnul on neile teada, kelle veised ammusid. Ta ütleb, et need asusid Lihula lähistel, kuid ei soovi täpsustada, kelle veised need olid. „Me ei taha lihtsalt seda, et hakataks ühe või teise veisekasvataja peale näpuga näitama,” ütles Kukk.

Tema sõnul oli tegemis pooleaastaste vasikate võõrutamisega, kes oskasid juba iseseisvalt süüa. Piimast võõrutamiseks olid vasikad pandud lehmadest eemale. „Alguses paar-kolm päeva lehmad otsivad oma vasikaid, aga nad liidetakse pärast uuesti kokku,” kirjeldas olukorda Kukk.

Seda, kas ammusid ainult vasikaid otsivad lehmad või ka vasikad, ei osanud Kukk öelda. „Loomulikult osa vasikaid vastab ja osa ei pruugi vastata,” ütles Kukk.

Samuti ei osanud ta öelda, kui kaugele veisekasvatusest ammumine kuulda oli. Praeguseks on Kuke sõnul see lõppenud.