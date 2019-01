Malta meelelahutus levib kogu Euroopas!

Maltat ei sümboliseeri ainult punane veini kaste ning soe päike. Schlager, laul ja tänava maagia on ka elemendid, mis muudavad Malta kultuuriliseks riigiks, mis sümboliseerib lõbusate elementidega soojust ja rõõmu.

Paljud lõbusad armastavad artistid

Paljud muljetavaldavad muusikud on pärit Maltalt. Nagu näiteks kunstnik Kevin Borg seoses tema võidu Idol 2008 saates sai ta tuntuks laiema ringi ümber maailma, ning ta oli keegi kes jättis kõik Maltal, et liikuda Põhja-Rootsis oleva tüdruksõbra juurde. Tõelise pühendumusega rootsi keele õppimisele tunnustas ta tugevalt Rootsi keele tundmist, mille ta õppis ära väga lühikese ajaga. Ta oli ka väga hinnatud tema muusika ja tema viisi poolest levitada rõõmu tema esinemistel.

Chiara Siracusa on ka Malta artist, kes osales Eurovisioonil kolmel korral ja oli poodiumil kahel korral. 1998. aastal jõudis ta teisele kohale kaotades Dana Internationalile, kes võitis laulu “Diva”- ga, mis on muutunud megahitiks ja mida sageli mängitakse erinevatel festivalidel ja HBTQ liikumise raames.

Fabrizio Faniello kes osales Eurovisioonil kahel korral ja mitmel korral Malta tryoutsil, kelle on samuti õde Claudia Faniello, kes on tunnustatud artist Maltal, kellel oli palju edu. Õde Claudia on teinud artisti Kevin Borgiga duetti, nagu varem mainitud, on edukas Rootsis.

Malta on näiliselt popist huvitatud riik, püüdes edukuse poole, kuid on mingil moel veel tee minna enne Iiri “sõsarsaare”, mis saavutas seitse võitu Euroopa lauluvõistlusel.

Malta maagiline tänava meelelahutus

Rootsil on Brynolf & Ljung ja Daniel Samuelsson, kes tunnevad tänava maagiat. Maltal on see meelelahutusvorm laialt levinud ja nagu klipis näha, sellel meelelahutuslikul kujul on lõbusaid elemente.

https://www.youtube.com/watch?v=mYPINtyUmck

Malta meelelahutus üldiselt

Maltal põhinevad mitmed kasiinod, mis on seotud riigi meelelahutusfirmade soodustatud maksupoliitikaga.