Haapsalu uhke jõulukuusk jääb üles kuni järgmise nädalani

Kuna Haapsalu jõulukuusk on endiselt suurepärases vormis ja pühapäeval saabub Vene uusaasta, saab veel järgmise nädala alguseni lossiplatsil kuuske imetleda.

“Otsustasime, et las olla sel aastal kuusk pikemalt lossiplatsil. Viimastel aastatel pole see õnnestunud. See sõltub suuresti ju sellest, kuidas puu ise vastu peab ja kuidas tuul sellega ümber käib. Sel aastal tormid kuusele liiga ei teinud ja puu on ilusti püsti. Pealegi on Vene uusaasta sel pühapäeval – saagu siis sel aastal kuuse alla kaks korda uut aastat vastu võtta,” ütles Lõps.

Ka Pistikeskuse naiste heegeldatud lumehelbed on oma esimesed pühad kenasti üle elanud. “Tuul pole neid ära viinud ega ka ära lõhkunud. Selles mõttes kulgeb kõik plaani järgi ja neid näeb kuuse küljes ka järgmisel aastal,” lisas Lõps.

Ühtlasi peab Haapsalu linnahooldus plaani teha linnavalitsusele ettepanek hankida kuuse kaunistamiseks ka teist värvi tulesid juurde.