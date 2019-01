Moonika Helme: kui tahate muutusi, valige EKRE

EKRE valimisprogramm on tänu oponentide ja konkurentide ägedale turmtulele saavutanud sellise tähelepanu, et tõepoolest – igaüks loeb. Loeb EKRE programmi!

Mis on ju suurepärane, sest hoolimata kritiseerijate kohati madala lahmimiseni läinud retoorikast on meie programm oma olemuselt laiapõhjaline riigireformi plaan. Ja sellisena igati väärt lugemine.

Kuna meie programm hõlmab nii ühiskonna nõrgemate aitamist kui ka ettevõtjatele tegutsemis- ja hingamisruumi andmist, siis on naljakas vaadata, kuidas Kesk- ja Reformierakond eraldi ei suuda tekstis orienteeruda ning süüdistavad meid ühelt poolt vaat et kommunismis ja teiselt poolt ultraliberaalsuses.

Kuni nad pole ära otsustanud, kummad me siis täpselt oleme ning tegelevad paaniliselt välistamisega, võikski valija nende asemel pigem EKREt valida, sest Kesk- ja Reformierakonna eraldi valimisel puudub pärast meie programmiga tutvumist igasugune mõte.

Meie programmis on olemas absoluutselt kõik lahendused eesti inimeste elujärje parandamiseks, jõukuse suurendamiseks ning Eesti majanduse tõusule pööramiseks. Eesti riik on loodud nii selleks, et kaitsta eesti rahva, keele ja kultuuri säilimist üle aegade, kui ka selleks, et kõigile inimestele võimaldada väärikas ja inimväärne elu, ühiskonna kõige nõrgematest kuni ettevõtlike ja nutikamateni välja. Selle asemel, et joosta populistlike virvatulukeste järel, mida lubavad kartellierakonnad – tükike siit ja tükike sealt, nägemata suurt pilti ning tahtmata teha muudatusi olemasolevas süsteemis, võiks valija eelistada tõeliselt läbimõeldud lühikest ja pikka plaani Eestile, mis on kirjas EKRE programmis.

Te võite kindlad olla, et kõigi kartellierakondade valimislubadused jäävad suuremas osas sahtlisse ja tehakse ära vaid tähtsusetud kosmeetilised muudatused. Ja sõit jätkub nagu enne – euroföderatsiooni ehitamine jätkub täistuuridel, jõustatakse lõplikult kooseluseadus, meid ujutatakse üle odava tööjõuga, raha raiskamine korruptiivsete toiduahelate ehitamisele ja bürokraatide armee ülalpidamisele jätkub, saavad alguse kohutavalt kulukad ja läbikukkumisele määratud suurprojektid nagu Rail Baltic ning elektrivõrgu energiaringlusest lahti ja Euroopasse ümberühendamine.

Selle asemel, et ükskord ometi kartulit süüa, närib eestlane ikka koori ja talle näidatakse järgmise nelja aasta pärast jälle telekast reklaami paremast tulevikust ja õiglasest riigist. Tegelikult ei muutu midagi.

Kui aga tahate tõelisi muutusi, siis valige EKRE, sest meie programm annab Eestile uue hingamise.

Helle-Moonika Helme

EKRE volikogu liige