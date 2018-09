Mahekonkursside parimad on selgunud, teatas maaeluministeerium. Eesti aasta parim mahetootja on Tammejuure Mahetalu Suure-Lähtrus.

Parimaks mahetootjaks valiti tänavu peamiselt kanepikasvatusele ja -töötlemisele keskendunud Tammejuure Mahetalu, kus on mahedalt majandatud juba ligi 20 aastat.

Teisele kohale tuli puhtatõulisi aberdiini-anguse lihaveiseid kasvatav Sentafarm, kes peab Tartus ka Lihuniku äri ja restorani.

Kolmanda koha saavutas tatra- ja lambakasvatusega tegelev Tõrvaaugu Mahe Talu, kus samuti oma toodangut väärindatakse.

Konkursi korraldaja Airi Vetemaa Mahepõllumajanduse Koostöökogust tõdes, et sel aastal oli paremusjärjestuse koostamine eriti keeruline. “Kõik esikolmiku talud on omas valdkonnas teedrajavad ettevõtted, kus ühiselt tegutseb mitu põlvkonda, kes loorberitele puhkama ei jää – pidevalt otsitakse võimalusi veelgi paremaks majandamiseks. Oma tegevusvaldkonda on laiendatud toodangu väärindamisega.”

Aasta parim mahetoode on Kasekunst OÜ tume kasesiirup.

Täna Vabaõhumuuseumis toimunud leivapäeval valisid külastajad oma lemmikuks Mätiku Talumeierei OÜ küpsetusjuustu.

“On rõõm tõdeda, et huvi tuua turule uusi mahetoiduaineid aasta-aastalt üha kasvab,” ütles Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai. “See on oluline nii mahepõllumajanduse arengu seisukohalt kui ka laiemalt Eesti kui puhta keskkonna ja hea toidu ning turvalise elukeskkonnaga riigi kuvandis.”

Komisjoni liige tippkokk Angelica Udeküll oli võidutootest, Kasekunst OÜ valmistatud tumedast kasesiirupist, vaimustuses.

“Selles realiseeruvad kodumaine puhas loodus ja vanad traditsioonid täiesti uues võtmes. Tume kasesiirup on laia kasutusvõimalusega ning sobib maitsenüansi lisamiseks näiteks salatitele, dessertidele ja köögiviljadele. See võiks olla hea alternatiiv Itaalia köögist tuntud palsamiäädikale,” ütles ta.

Tippkokal jätkus häid sõnu ka teistele konkursile esitatud toodetele. “Tooted on läinud põnevamaks ja ka väiketootjate pakendid on järjest pilkupüüdvamad.”

Lisaks märgiti konkursil ära järgmised mahetootjad ja -tooted:

· Pajo Ranch OÜ – tunnustus maheettevõtte kiire ja teadliku arendamise eest.

· Taavi Eigo FIE – tunnustus mitmekesiste poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamise eest.

· Vainu Agro OÜ – tunnustus heal tasemel maheteraviljakasvatuse eest.

· Mätiku Talumeierei OÜ mahe või – konkursi “Parim mahetoode 2018” II koht.

· La Muu OÜ maasika-kohupiimajäätis – konkursi “Parim mahetoode 2018” III koht.

· BirchLagoon OÜ kergelt hapendatud mahe kasemahl Kasesõstar – “Parim mahe jook 2018”.

· Mätiku Talumeierei OÜ piimatooted – parim uus tulija 2018.

· Liisi Laos FIE rohelised läätsed – tunnustus uudse kaunviljakultuuri kasvatamise ja turule toomise eest.

· Pagar Võtaks OÜ pagaritooted – tunnustus järjepidevalt kõrge kvaliteediga pagaritoodete valmistamise eest.

Leivapäeva külastajate lemmikmahetooteks valiti OÜ Mätiku Talumeierei küpsetusjuust. Teise koha saavutas La Muu OÜ maasika-kohupiimajäätis ning kolmandale kohale tulid võrdselt kaks Biomenu OÜ toodet – nisujahu vaba banaanileib ning snikers vegan maiustus.

Aasta parima mahetootja konkursile kandideeris kuus mahetootjat üle Eesti. Aasta parima mahetoote konkursile esitati kokku 42 toodet 21 töötlejalt. Parima tootja ja toote valisid välja erialaspetsialistidest koosnevad hindamiskomisjonid.

Konkursid korraldas Maaeluministeeriumi toetusel Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus koostöös Mahepõllumajanduse Koostöökoguga. Parima mahetoote valimisel tehti koostööd Eesti Kulinaaria Instituudiga. Aasta parimat mahetootjat ja -toodet valiti üheksandat korda.

Eesti Vabaõhumuuseumis korraldatud leivapäev on osa tähistatavast Eesti toidu kuust, mille raames toimub septembri jooksul üle 30 kodumaisele toidule pühendatud sündmuse. Eesti toidu kuu jooksul toimuva kohta loe lähemalt veebilehel www.eestitoit.ee.