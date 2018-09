Maaülikooli teadlased uurivad Läänemaa meriforelle

Eesti maaülikool ostab Läänemaa kalurite käest rannikumerest püütud meriforelle, et uurida, kas need on on parasiitide kandjad ja haiguse levitajad.

Maaülikooli lektor Priit Päkk ütles, et tegemist on uuringuga, mida ülikool alustas juba kolm-neli aastat tagasi. Sel sügisel jõudis järg Lääne- ja Pärnumaale.

Kalateadlasi huvitab, kas meie meriforellid kannavad parasitaarset haigust, mis on Euroopas ja Põhja-Ameerikas tapnud jõgede viisi lõhilasi. PKD ehk proliferatiivne neeruhaigus arvatakse olevat seotud kliima soojenemise ja kuumade suvedega, mis soodustavad parasiitide levikut.

„Põhja-Eestis oli haigusekandjaid kalu pool kontrollitud kaladest,” märkis Päkk.

Inimestele PKD ohtlik ei ole, kuid nakkuse saanud kalamaimud hukkuvad massiliselt. Haigust tekitab ainurakne parasiit. „Ühtlasi uurime ka teisi parasiite, mida meriforellid võivad kanda,” ütles Päkk.

Kaluritel tuleb uuringuks antavad meriforellid pakendada ja külmutada. ning lisada juurde püügikoht ja -aeg. Kui paras ports koos, tulevad maaülikooli teadlased kaladele järele ja ostavad need turuhinnaga ära.

Uuringut rahastab kalanduse teabekeskus.