Tammejuure mahetalu tegi päikeseelektrijaama

Tammejuure mahetalu kasutab nüüd oma toodete valmistamiseks päikeseenergiat.

„See on tarbijaskonna surve ettevõtetele toota loodussäästlikumalt,” ütles Tammejuure Mahetalu juhatuse liige Karin Tiit.

Taastuvenergial tootmisele hakkas talu mõtlema juba kolm aastat tagasi, sest välismaa trendid näitasid, et noored hindavad üha enam rohelist majandamist ja võimalikult väikese ökoloogilise jalajälje jätmist ehk taastuvenergial toodetud ja taaskasutatavates pakendites tooteid. Tiidu sõnul peavad ka väikeettevõtted käima kaasas maailmatrendidega. „See, et me mahetootmist teeme, on juba pluss, aga kui teha seda loodussäästvalt taastuvenergiaga, me arvame, et see on see, mida uus põlvkond meilt ootab,” ütles Tiit.

