Galerii: Tammejuure talu tutvustas avatud talude päeval kanepit

Mahekanepit kasvatav Tammejuure talu meelitas avatud talude päeval koolituste ja ringkäikudega tootmishoonetesse.

Peretütar Karin Tiit õpetas külalistele valmistama kanepiseemnetest taimset piima ja viis huvilised ka tootmishoonete ja kanepipõllu juurde. Perepoeg Kaupo Kuusemaa viis lapsi kombainiga põllule vilja koristama. Talus sai osta kohapeal valmistatud kanepitooteid ja vaadata perenaise Anita Kuusemaa aabitsa näitust.

Tiit rääkis, et kanepiseemned saavad valmis septembri lõpus, oktoobri alguses. Praegu paistavad põllul silma eelkõige isastaimed, sügise poole emastaimed. Talus on kaks kuivatit, et vajadusel saaks vilja korraga kuivatada ja jahutada. Kogu tootmisprotsess toimub taastuvenergiaga, paar aastat tagasi valmis talule oma päikesepark.

Tammejuure mahetalu on Läänemaal tegutsenud 33 aastat.