Tarvo Valkeri juhitav bioloogiakool teeb lastele suunatud loodushariduslikke multikaid

Huvitava Bioloogia Kool koostöös Bop Animation-iga on valmis saanud loodushariduslike multikate sarja „Miks? Miks Miks?”, teatas kooli tegevjuht Tarvo Valker.

Projekti esimese etapi raames koostati animatsioonid kolmel eri teemal – „Miks puud talvel raagus on?”, „Miks kalad ära ei upu?” ja „Miks sääsed verd imevad?”.

Multikad avaldatakse iganädalaselt järgneva kolme nädala jooksul.

Sari „Miks? Miks? Miks?” on kättesaadav Huvitava Bioloogia Kooli youtube-i kanalis, kodulehel ja Facebook-is. Esimest osa saab vaadata siin:



Keskkonnateemalised multikad on suunatud eelkõige lasteaia vanemate rühmade ja algklasside õpilastele, kuid kindlasti annavad need uusi teadmisi ka suurematele. Lustakate klippide eesmärgiks on anda lastele arusaavaid selgitusi erinevate loodusega seonduvate küsimuste kohta. Loodetavasti leiavad need aktiivset kasutust nii lasteaedades, koolides kui ka kodudes.

Projekt sai teoks tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahalisele toetusele.