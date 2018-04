Kodutütred ja noorkotkad võistlevad Haapsalu tänavail

Täna kell 16-18 võistlevad Haapsalu kesklinnas kodutütarde ja noorkotkad seiklusmängus “Ristmik”.

Start antakse Haapsalu põhikooli juurest, liikumas on kümme kuueliikmelist helkurvestides võistkonda. Mänguga on seotud ka vanemad noored ja noortejuhid, kes korraldavad noortele erinevaid ülesandeid ja hoolitsevad turvalisuse eest teede ületamisel. Kokku on seotud sündmusega 80 inimest, vahendas Kaitseliidu Lääne maleva noorteinstruktor Kaidi Sits.

„Ristmik“ on üleriigiline seiklusmäng, mis toimub samaaegselt Eesti suurimate linnades ja kogukonnakeskustes.

Kodutütred ja Noored Kotkad on Kaitseliidu noorteorganisatsioonid, mille tegevuse eesmärk on isamaalises vaimus kasvatada neiud ja noormehed vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks. 2017. aasta lõpu seisuga on nende liikmeskond ulatumas 7634 liikmeni. Kodutütarde või Noorte Kotkaste hulka kuuluvad 7-18-aastased Eesti noored.