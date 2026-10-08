Ära jäänud peo korraldaja ei maksa piletiraha tagasi

Kuu aja eest Haapsalu raudteejaamas toimuma pidanud, kuid vahetult enne toimumist ära jäänud Jaamaretro eest pole pileti ostnud raha tagasi saanud.

Plaanide järgi pidi 11. ja 12. septembril esinema raudteejaamas Marju Länik ja Jam. Nädal enne ürituse toimumist andis aga korraldaja Mikk-Sander Laubert ühismeedias teada, et üritus jääb ära.

„Jaamaretro ei jää ära sellepärast, et meil puuduks tahe või oskused seda korraldada. Jaamaretro jääb ära, sest oleme jõudnud punkti, kus me ei ole enam valmis oma inimeste, vara ja turvalisusega riskima,” teatas Laubert 4. septembril ürituse lehel.

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Kuu lõpus hakkasid inimesed ühismeedias küsima, kas mõni eelmüügist üritusele pileti ostnu on oma raha tagasi saanud. Seda aga pole juhtunud, sest kontserdikorraldaja ei ole piletite müüki vahendanud Piletilevile ürituse ära jäämisest teada andnud ega andnud pilet