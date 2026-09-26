Vormsi kultuurijuht lahkub ametist

Vormsi vallavalitsus kuulutas välja kultuuri- ja kogukonnajuhi konkursi, sest neli kuud ametis olnud Rein Palosaar lahkus ametist.

Kümmekond aastat Tallinnfilmi ja kino Artist juhtinud ning „Maahommiku” saatejuhina tuntud Palosaar ütles Lääne Elule, et pidi jagama end kahe koha, Vormsi ja Tallinna vahel. „Kogu see logistika. Elu kohvri otsas väsitas ära,” sõnas Palosaar.

Kümmekonna kandidaadi seast saare kultuurielu juhtima valitud Palosaar asus tööle mais, kui suvi oli algamas ja kultuurielu tihedam kui talvel. „Aega sisse elada ei olnud. Tundsin end nagu vette visatud – kas uju või upu. Kõiki asju oli juba eile vaja,” ütles Palosaar ja tunnistas, et suvi võttis läbi.

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„Võibolla oli see vale aeg tööle asuda,” märkis ta. Lahkumismõtteid mõlgutas Palosaar juba varem, aga siis suudet