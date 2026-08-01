Väike viik sai ujumissilla

Hestia Hotel Haapsalu Spa rajas juulis Väikese viigi äärde uue ujumissilla, et pakkuda mugavat ja turvalisemat vettepääsu nii spaakülastajatele kui ka linnarahvale.

Hotellijuhi Lauri Teoreini sõnul oli ujumisilla rajamise ajend kasvav huvi Väikeses viigis ujumise vastu ning soov muuta vette pääsemine senisest mugavamaks.

Tulevikus saavad Hestia plaanide kohaselt spaakülastajad terrassi kaudu otse veekeskusest Väikesesse viiki ujuma minna. „Nii sünnib omanäoline võimalus ühendada spaamõnud ja looduslik veekogemus üheks tervikuks,” ütles Teorein.

Artikkel jätkub peale reklaami

Teoreini sõnul on sild kavandatud kasutamiseks aasta ringi. Nagu kõigi avalike veekogude puhul, toimub ujumine omal vastutusel. Silla juures