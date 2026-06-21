Lõuna-Läänemaa JK noored jalgpallurid võitsid Eesti meistritvõistluste etapi

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Lõuna-Läänemaa jalgpallurid. Foto erakogu
Pärnus mängiti Eesti noorte meistrivõistluste etapp U10 vanusegrupi C-taseme lastele. Viie Pärnu jalgpallihalli kogunenud võistkonna seas näitasid kõige paremat mängu noored lõunaläänlased.
Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi kirjutas tabelisse neli võitu ja sai turniiril täiseduga esikoha.
Esimeses kohtumises alistasid noored lõunaläänlased väga põneva mängu järel Harju JK Laagri jalgpallurid tulemusega 7:5. Järgmistes kohtumistes saadi suured võidud Põhja-Tallinna JK Volta tüdrukute ja Pärnu JK Vapruse võistkondade üle.
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Turniiri esikohta otsutavas kohtumises peeti ülipingeline mäng Saue jalgpalliklubi poiste vastu. Noored lõunaläänlased jäid kiirelt 0:2 kaotusseisu, k
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