Utilitas uuendab Haapsalu kaugküttejaama

Utilitas Haapsalu. Foto Utilitas

Utilitas alustas Haapsalu kaugküttejaama uuendamisega, mille käigus asendatakse kaks põlevkiviõlikatelt uue puiduhakkekatlaga, rekonstrueeritakse olemasolev taristu ja reservkütuste lahendus ning paigaldatakse elektrifilter.

Uuenduste eesmärk on vähendada fossiilsete kütuste kasutamist ning muuta energiatootmine veelgi puhtamaks ja linnaruumi sobivamaks.

„Elutähtsa teenuse osutajana peame oluliseks tagada kõrge varustuskindlus taskukohase hinna ning minimaalse keskkonnajalajäljega. Haapsalu katlamajja tehtav investeering suurendab kohaliku biomassi kasutamist ja seeläbi ka toimepidevust ning mõjutab positiivselt ümbritsevat linnaruumi,“ kirjeldas Utilitas Eesti juhatuse esimees Robert Kitt.

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Haapsalu linna kaugküttejaamas rekonstrueeritakse olemasolev puiduhakkekatel ja k