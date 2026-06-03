Elisa FIXi Haapsalu esindus sulgeb juulis uksed

Elisa FIX esindus. Foto Jake Farra/Elisa

Haapsalu Elisa FIXi esindus sulgeb 10. juulil uksed. Otsus on tingitud Elisa teatel klientide teenindusharjumuste muutustest ja sellest tulenenud esinduse madalast külastatavusest.

Elisa erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomann sõnas pressiteate vahendusel, et üha enam eelistavad kliendid kasutada kaugteeninduskanaleid ning külastavad füüsilisi esindusi harvemini.

„Klientide vajadused ja harjumused on viimastel aastatel muutunud. Üha enam küsimusi ja toiminguid lahendatakse telefoni, veebikeskkondade või meie vestlusroboti Annika kaudu. Seetõttu on Haapsalu FIXi esinduse