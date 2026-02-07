Praamiühendus Vormsiga on teadmata ajaks katkenud

Foto: Juhan Hepner

Praamiühendus Vormsi ja mandri vahel on vähemalt mõneks päevaks katkenud ning esimest väljumist saarele võib oodata alles uue nädala alguses, vahendab Postimees.

Kihnu veeteed teatas juba reedel, et seoses parvlaev Ormsö tehnilise rikkega on reedeõhtune väljumine Vormsi liinil edasi lükatud. Laupäevahommikuse seisuga tühistati aga selleks nädalavahetuseks kõik parvlaev Ormsö väljumised.

Esmaspäeval jäävad tehnilise rikke tõttu ära Ormsö väljumised Svibyst kell 06.35, 08.35 ja 13.20 ning Rohukülast kell 07.45 ja 10.15.

"9. veebruari väljumise Rohukülast kell 14.30 toimumise täpsustame kell 13. Seoses tehnilise rikkega võib esineda häireid parvlaev Ormsö kõikidel väljumistel," teatas Kihnu veeteed kodulehel.

Reedel palusid Vormsi vallavanem Erki Savisaar ja Kihnu vallavanem Ingvar Saare valitsusele saadetud ühispöördumises viivitamatult jääuuringutega alustada ja panustada isetekke