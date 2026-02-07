Lääne Kaluri varietee avab korraks taas uksed

Lääne Kaluri varieteesse sõideti omal ajal üle terve Eesti, sõideti Tallinnast ja Moskvastki. Arhiiv

Märtsis tuleb kunagise Lääne Kaluri varietee trupp endises klubihoones üheks õhtuks kokku, sest viimasest etendusest möödub tänavu 35 aastat.

„Väga kihvt aeg oli. Siis sellest ehk aru ei saanudki, aga tagantjärele küll,” ütleb Lääne Kaluri varietee kunagine laulja Mart Veski.

Tema ja varietee kunagise kunstilise juhi Kalev Lehtla idee tähistada viimasest etendusest mööduvat 35 aastat päädib 21. märtsil Haapsalus suure kokkutuleku ja kabaree-etendusega endise kalurikolhoosi klubihoones. Oodatud on kõik varieteega seotud olnud inimesed, aga kõik teisedki, kes tahavad vanu aegu meenutada.

Lõviosa kohtadest on korraldajate üllatuseks juba broneeritud. „Mõne laua ehk saame veel juurde panna,” ütleb Veski. Pole ka ime, et huvi on elav: varietee kunagisi hiilgeaegu mäletavad tänini isegi toonased lapsed, kes oma jalga sinna ei saanudki.

„Mäletan, et Tallinnast või Võrumaalt tulid sugulased ja mindi varieteesse,” meenutab Lääne Elu ajakirjanik Kaire Reiljan. Ja mitte lihtsalt, et mindi. Ema pani selga