Galerii: Villakamber hakkab septembris täistuuridel tööle

Fotod: Urmas Lauri

Kolm aastat tagasi juulis tulid Taebla vallamaja läänetiivas tegutsevast villavabrikust esimesed meetrid heiet. Septembris saab Villakamber täistuurid peale, sest käiku läheb ka ketruspink.

„Ise ka ei uskunud, et sinnamaani jõuame,” ütlesid villavabriku omanikud Angeli Korjus ja tema elukaaslane Mart Veski toona kui ühest suust. „Pitsikeskuse rahvas ootab, et tulevikus saaksime teha lõnga ka Haapsalu sallide jaoks.” Veski lootis, et ketruspink saadakse vabrikusse juba järgmisel aastal. Korjus oli seda meelt, et enne, kui PRIA pole oma toetusraha andmise otsust teinud, nad ketruspinki tellida ei riski.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!