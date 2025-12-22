Haapsalu Herilaste jõulupäev tõi kokku 150 osalejat

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 8

IMG_9674 Foto: Carol Stopkin IMG_9681 Foto: Carol Stopkin IMG_9702 Foto: Carol Stopkin

Laupäeval pidasid Haapsalu Herilased Wiedemanni spordihoones jõulueelset perepäeva, mis tõi kokku ligi 150 last ja lapsevanemat Haapsalust ning lähiümbrusest. Päev pakkus peredele võimalust veeta üheskoos aktiivselt aega, nautida liikumismänge ning saada osa mõnusast jõulumeeleolust.

Perepäeva programm oli suunatud igas vanuses osalejatele. Lapsed said proovida päkapiku täpsusviskeid madalasse korvi, osaleda korvpallibowling’us ning koguda punkte jõulupärjaviskes.

