Haapsalu Herilaste jõulupäev tõi kokku 150 osalejat

Kuula artiklit, 2 minutit ja 36 sekundit
0:00 / 2:36
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 8
IMG_9674
Foto: Carol Stopkin
IMG_9681
Foto: Carol Stopkin
IMG_9702
Foto: Carol Stopkin
Artikkel jätkub peale reklaami
image_article
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Laupäeval pidasid Haapsalu Herilased Wiedemanni spordihoones jõulueelset perepäeva, mis tõi kokku ligi 150 last ja lapsevanemat Haapsalust ning lähiümbrusest. Päev pakkus peredele võimalust veeta üheskoos aktiivselt aega, nautida liikumismänge ning saada osa mõnusast jõulumeeleolust.
Perepäeva programm oli suunatud igas vanuses osalejatele. Lapsed said proovida päkapiku täpsusviskeid madalasse korvi, osaleda korvpallibowling’us ning koguda punkte jõulupärjaviskes.
Peredele ol
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam