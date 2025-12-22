Haapsalu Herilaste jõulupäev tõi kokku 150 osalejat

Carol Stopkin, Spordiliit Läänela

Kuula artiklit, 2 minutit ja 36 sekundit
0:00 / 2:36
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 8

 

Laupäeval pidasid Haapsalu Herilased Wiedemanni spordihoones jõulueelset perepäeva, mis tõi kokku ligi 150 last ja lapsevanemat Haapsalust ning lähiümbrusest. Päev pakkus peredele võimalust veeta üheskoos aktiivselt aega, nautida liikumismänge ning saada osa mõnusast jõulumeeleolust.

Perepäeva programm oli suunatud igas vanuses osalejatele. Lapsed said proovida päkapiku täpsusviskeid madalasse korvi, osaleda korvpallibowling’us ning koguda punkte jõulupärjaviskes.

Peredele ol

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT