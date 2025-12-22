Päästeamet: veenduge, et kodu on pühadeks ohutu

Jõulukaunistused. Foto: Juhan Hepner

Selleks, et jõulud mööduksid rõõmsalt, tasub veenduda, et kodu on ohutu, teatas päästeamet. Ohutus algab väikestest asjadest, mille eest saab hoolitseda pea igaüks.

Kontrollige, et teie eluruumides olev suitsuandur ja vingugaasiandur oleksid puhtad ja töökorras. Töökorras olekut aitab kindlaks teha testnupu vajutamisel tekkiv helisignaal.

Pühaderoad valmivad pliidil või ahjus küll ise, aga kõrbemise vältimiseks tuleb toidul silma peal hoida ja vajadusel võtta appi köögikell. Köögis peaks igaks juhuks olema käepärast esmased tulekustutusvahendid, näiteks tulekustutustekk või