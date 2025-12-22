Suitsuandur päästis Haapsalus elu

Päästeameti autod. Foto Andra Kirna.

Haapsalus nädalavahetusel juhtunud õnnetus lõppes tänu suitsuandurile õnnelikult.

21. detsembril öösel kell 1.03 käivitus Haapsalus Lihula maanteel ühes korteris suitsuandur ning trepikojas oli tunda kõrbehaisu. Paraku naabrite koputuse peale ust ei avatud. Päästjate saabumise ajaks imbus esimese korruse korteri ukse vahelt suitsu ja kõrbelõhna ning kostus ka suitsuanduri signaal.

Päästjad sisenesid korterisse lammutusriistade abil ning paksult suitsu täis korteri elutoa diivanilt leiti magav mees. Ärganud mees viidi korterist värske õhu kätte ning kiirabi vaatas joobetunnu