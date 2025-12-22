Aasta viimase mängu kaotasid Haapsalu Herilased suurelt

Foto: Malle-Liisa Raigla

Reede õhtul Tallinnas peetud korvpalli esiliiga 13. mängu kaotasid Haapsalu Herilased Tamsalu Los Toros Taltech/Citysport meeskonnale 100:63.

Kohe mängu alguses läksid vastased juhtima ja minutiga oli mänguseis juba 9:0 vastaste kasuks. Seejärel Herilased küll vähendasid punktivahet ja jõudsid seisuni 11:7, kuid vastaseid siiski kätte ei saanud. Esimese veerandaja lõpuks oli seis juba 23:13.

Teise veerandaja alguses oli punktivahe juba enam kui kahekordne ja vastased juhtisid 31:13. Kolm minutit enne poolajale minekut oli seis juba 44:21 vastaste kas