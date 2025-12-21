Galerii: berni karjakoerad kulgesid rongkäigus läbi Haapsalu

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 81

Läänemaa berni alpi karjakoerad jalutasid kolmandat korda koos oma pererahvaga Haapsalu kaubamaja juurest Lossiplatsile, et jõuluvana käest oma pakid kätte saada.

Ettevõtmise algatas Haapsalu koerteklubi ja Eesti šveitsi alpi karjakoerte tõuühingu juhatuse liige Anu Turu.

Esimene bernide, nagu omanikud oma loomi iga