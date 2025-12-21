Galerii: berni karjakoerad kulgesid rongkäigus läbi Haapsalu

Kuula artiklit, 3 minutit ja 32 sekundit
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 81
berni koerte jalutuskäik_andra (12)
Läänemaa berni karjakoerte jalutuskäik. Foto Andra Kirna.
berni koerte jalutuskäik_andra (1)
Läänemaa berni karjakoerte jalutuskäik. Foto Andra Kirna.
berni koerte jalutuskäik_andra (2)
Läänemaa berni karjakoerte jalutuskäik. Foto Andra Kirna.
Läänemaa berni alpi karjakoerad jalutasid kolmandat korda koos oma pererahvaga Haapsalu kaubamaja juurest Lossiplatsile, et jõuluvana käest oma pakid kätte saada.
Ettevõtmise algatas Haapsalu koerteklubi ja Eesti šveitsi alpi karjakoerte tõuühingu juhatuse liige Anu Turu.
Esimene bernide, nagu omanikud oma loomi iga
