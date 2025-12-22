Lääne Elu paberleht teisipäeval, 23. detsembril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 39 sekundit 0:00 / 0:39

Lääneranna kutsub kingitustega vallaelanikuks

Lääneranna vallavalitsus kutsub üles end enne aasta lõppu elanike registrisse kandma ning kavatseb uute elanike vahel laiali jagada sada kingitust.

Lääne Elu jõuluküsitlus

Mida kingiksid läänlased jõuluvanale? Aivo Paljasmaa uuris vastust sellele näiteks linnapea, vaimuliku ja korstnapühkija käest.

Poola jõulud – paast ja piparkoogid

Poola jõulutraditsioonides on advendiaeg paastuaeg, mil magusa ja muu toiduga ei liialdata. Seda rikkalikum on aga jõululaud, kust ei tohi puududa piparkoogid.