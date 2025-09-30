Heino Tamm: kas HaRi võib Haapsalus võimu kaotada?

Veidi veel ja 19. oktoobril, sügislehtede langemise aegu, toimuvad meie taasiseseisvusaja juubelihõngulised, juba kümnendad kohalike omavalitsuste (KOV) valimised.

Konkurents volikogudesse üle Eesti on tähelepanuväärne – 5,7 inimest ühele kohale. Ega Haapsalugi palju maha jää: 4,7 inimest kohale.

Mida tähendab selline tung volikogudesse? Ühed ütlevad, et muutuste soovi ja rahulolematust senise võimuga. Teised jälle, vastupidi, leiavad, et see on rahulolu senise võimuga ja stabiilsusihalus. Õigus võib olla mõlemal.