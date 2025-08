Lääne-Nigulas oli erakordselt vihmane

Kuula artiklit, 1 minutit ja 5 sekundit 0:00 / 1:5

Lääne-Nigulas sadas keskkonnaagentuuri andmete järgi enam kui kaks korda normist enam. Eelmine kuu sadas Lääne-Nigulas 127 mm vihma, norm on 49 mm.

Lääne-Nigulast enam sadas vihma vaid Vilsandil, 165 mm, norm 74 mm.

Keskkonnaagentuuri andmeil sadas jagus piirkonniti suvele iseloomulikult väga erinevalt ja kuu jooksul oli vaid paar päeva, mil seirejaamad sadu ei registreerinud.

Andmete järgi algas juuli tormiliselt ja lõppes kuumalt. Eesti keskmine õhutemperatuur oli 19,2 °C, mis on 1,4 °C normist kõrgem.

Alates 1922. aastast on juuli veel soojem olnud 14 aastal. Eriliselt soojaks kujunes kuu viimane kolmandik, kui Eesti keskmine õhutemperatuur oli 21,4 °C (norm 18,4 °C), alates 1922. aastast on see soojuselt 6. koht.