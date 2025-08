Lääne Elu paberleht laupäeval, 2. augustil

Kuula artiklit, 0 minutit ja 40 sekundit 0:00 / 0:40

Kuldar Leis: Eesti pole ainult Tallinn

Taristuminister Kuldar Leis peab tähtsaks, et Eesti kõik paigad areneksid ühtlaselt. Ta on seda meelt, et väikeses kohas, kus kulud suuremad, peab iga investeering olema hästi läbimõeldud.

Artikkel jätkub peale reklaami

Haapsalu meer kutsus kitsaskohti kaardistama

Haapsalu linnapea Urmas Sukles kutsus sotsiaalmeedias linna elanikke märkima annateada.ee portaali oma muresid ja ettepanekuid.

Piip ja Tuut soojendavad südant nii väikemehel kui ka vanamemmel

Punased ninapallid artistide pärisninadel aitavad neil igapäevasaginas anonüümseteks jääda.