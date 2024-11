Amandast loo jutustamine lõppes Mõrsu väljamõtlemisega

Kirjanik ja Lääne Elu ajakirjanik Kaie Ilves tutvustas laupäeval Haapsalu lasteraamatukogus oma uusimat, augustis ilmunud raamatut “Amanda hirm”.

Raamatu tutvustuses on öeldud, et viruskiemanda Amanda hirm julgustab väikest lugejat ja aitab tal oma hirmudega hakkama saada. Eriti oluline on see teema tänases maailmas, kus sõjauudised ning kannatused puudutavad lähedalt meid kõiki.

Kaie Ilves on seni kirjutanud 11 lasteraamatut ja kaks luulekogu. “Kaie tekst on paras väljakutse, ta