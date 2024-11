Läänemaa tohib küttida viis hunti

Alanud hundijahihooajal tohib Läänemaal küttida viis hunti. Kõik esimeses osas antud viis hundiluba on antud Lõuna-Läänemaa ohjamisajale, Põhja-Läänemaal hunte küttida ei tohi.

Lõuna-Läänemaa ohjamisala, kus hunte küttida tohib jääb Tallinn-Haapsalu maanteest lõuna poole ning ulatub lisaks Läänemaale otsapidi ka Raplsa- ja Harjumaale. Tallinn-Haapsalu maanteest põhja poole jääv soine ja metsane piirkond on kaitseala, kus hunte küttida ei tohi.

Üle Eesti anti hundi tekitatud kahjude ennetamiseks ja vähendamiseks esimese osana küttida 90 looma. Küttimislimiiti täiendatakse hundi täpsema leviku ja arvukuse andmete laekumisel novembri jooksul. Hundijahti on lubatud pidada 1. novembrist veebruari lõpuni.

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk ütles, et Eestis läheb hundil väga hästi ning hundi arvukus on võrreldes kolme eelneva aastaga oluliselt suurenenud. „Praeguseks on meil keskkonnaagentuuri info põhjal kindlalt teada 27 huntide pesakonna olemasolu. Lumikatte saabudes andmestik täieneb ning seega on meil tõenäoliselt üle kolmekümne pesakonna,“ rääkis Kukk.

Paraku kaasnevad huntide arvukuse tõusuga ka probleemid. „Oleme ohjamiskavaga näinud ette huntide arvukuse hoidmise vahemikus 20-30 pesakonda, samal ajal hoides kahjustused kontrolli all. Kõrgema arvukuse korral liiguvad hundid uutesse piirkondadesse, kus elupaik ei ole nii kvaliteetne ja sellest lähtuvalt ka looduslik toidubaas puudulik ning seetõttu võivad põhjustada karjakasvatusele suuremaid kahjusid. Sellel aastal torkab murdmiste osas silma Valga ja Tartumaa, kus on murtud üle 160 looma,“ selgitas Leelo Kukk.

Küttimismahtude määramisel võttis keskkonnaamet aluseks keskkonnaagentuuri esitatud hundi küttimisettepaneku ning Keskkonnaameti kogutud andmed hundi tekitatud kahjustuste kohta. Limiit on läbi arutatud suurkiskjate koostöökogus, kuhu kuuluvad erinevate huvigruppide esindajad.