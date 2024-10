Lääneranna vald tahab võtta kümneks aastaks 8,2 miljonit eurot investeerimislaenu. Laenusummast 4,8 miljonit eurot kuluks Lihula koolimaja ehitusele ning 3,8 miljonit eurot läheks olemasolevate laenude refinantseerimiseks.

Kas ja mis tingimustel laenu saada õnnestub, ei soovinud Lääneranna abivallavanem Urmas Osila ennustada. „Ei tea. Igasugune prognoos on ettearvamatu,” ütles Osila Lääne Elule. Selles, et laenu pakutakse, tema sõnul aga kahtlust pole. „Pank on ju oma olem