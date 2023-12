Lääne Elu paberleht laupäeval, 30. detsembril

Omavalitsustel napib palgatõusuks raha

Enamik omavalitsusi kavandavad palgatõusu peamiselt õpetajatele ja neile, kes saavad alampalka. Teiste töötajate palgatõusuks napib omavalitsustel aga eelarves raha.

Tiiu Kuurme: häda algab sealt, et me ei suuda määratleda, mis on haridus

Kasvatusteadlane Tiiu Kuurme leiab, et Metsküla kool on väärtus, millest ei tohiks teerulliga üle sõita, vaid mida tuleb hoida, sest Metsküla kooli pärast kolitakse sellesse kanti elama. Tallinna ülikoolis üle 30 aasta töötanud kasvatusteadlast Tiiu Kuurmet huvitab inimese kujunemise lugu. Mis see on, mida kool inimesega teeb?

Aasta viimase numbris vaatab Lääne Elu tagasi lõppevale aastale.

Järgmine Lääne Elu number ilmub neljapäeval, 4. jaanuaril.

