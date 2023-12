LOETUIMAD LOOD 2023: Läänemaal levib Ameerika tulnukseen

Lääne Elu avaldab uuesti 2023. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 26. augustil ilmunud lugu „Läänemaal levib Ameerika tulnukseen”.

Läänemaale on viimase paari aastaga ilmunud ja levib puravikku meenutav männi-kuldpoorik, mida on üha rohkem. Seenelised on leidnud teda näiteks Roosta lähedalt metsast.

„Tuleb mühinal,“ märkis bioloog Marko Valker.

Mükoloog Kadri Pärtel ütles, et tegu on Põhja-Ameerikast pärit tulnukliigiga, mis ilmus Eestisse 2016. aastal. Seni on seen piirdunud Lääne-Eesti rannikualadega. „Kuna seeneeosed levivad õhu kaudu kaugele, võivad nad sobiva peremeespartneri olemasolul hakata kasvama ja siis mõne aja pärast annavad ka viljakehasid,“ ütles Pärtel. Männi-kuldpoorikut on leitud ka Hiiu- ja Saaremaalt ning Kihnust. „Kihnlased pidid teda aastaid innukalt sööma,“ märkis Pärtel.

Esimene männi-kuldpoorik leiti 2016. aastal Luitemaa looduskaitsealalt. Kaks aastat varem leiti see Ameerikast pärit tulnukas Lätist ja sai aasta seeneks. Kuldpoorik kasvab ka Leedus, Norras ja Taanis.