LOETUIMAD LOOD 2023: Seeneline leidis Paliverest hiigelsirmiku

Lääne Elu avaldab uuesti 2023. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 5. augustil ilmunud lugu „Seeneline leidis Paliverest hiigelsirmiku”.

Nigula küla elanik Marju Lukk leidis suure sirmiku, mille kübara läbimõõt oli 34 sentimeetrit.

Lukk oli koos õe Mari Promaniga teel Ristile, kui märkas Palivere tee ääres kahte väiksemat seent. Õed pidasid auto kinni. „Paar sammu edasi leidsin suure,” ütles Lukk. Seen oli tavalisest üle poole suurem, üldjuhul on suure sirmiku kübara läbimõõt 10-15 sentimeetrit.

Leid teenis Eestimaa seente Facebooki grupis ohtralt kiidusõnu. Praeguseks on sirmik ära praetud ja nahka pistetud. Samast kandist leidsid õed aga nii palju seeni, et sirmikuid oli täis terve autopagasnik. „Seeni oli nii palju, et käisime mitu korda autoga järel, kokku oma 350-450 seent,” ütles Lukk.

Osa sai laiali jagatud, osa sügavkülma pandud, osa maha müüdud. „Käidi järel ka rongiga Tallinnast,” ütles Lukk. Suur sirmik on hea söögiseen, mis ei vaja kupatamist ja maitseb praetuna nagu šnitsel.