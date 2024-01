LOETUIMAD LOOD 2023: Tasuta bussisõidu lõpp toob kaasa tsoonipiletid

Lääne Elu avaldab uuesti 2023. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 9. detsembril ilmunud lugu „Tasuta bussisõidu lõpp toob kaasa tsoonipiletid”.

Jaanuari teisest nädalast alates tuleb seni tasuta bussisõitu nautinud läänlastel selle eest taas maksma hakata.

Uuel aastal tuleb maakondades, kus maakonnaliini bussiga seni on tasuta sõita saanud, pilet lunastada. „Kavandatud on, et määrus jõustub 8. jaanuarist,” ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordiosakonna juhataja Andres Ruubas Lääne Elule.

Kuna terve Eesti ei läinud 2018. aasta juulis ühtviisi üle tasuta bussisõidule, on ka selle taas tasuliseks muutmine keerukas. Ja ühtne pole süsteem ka nende maakondade jaoks, kus praegu veel tasuta sõita saab.

Läänemaa kuulub koos Rapla-, Harju- ja Lääne-Virumaaga Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse alla, olles neljast maakonnast ainus, kus maakonnaliini bussis praegu priilt sõita saab. See aga ei tähenda, et meil hakkab kehtima samasugune piletisüsteem kui ülejäänud kümnes priisõidumaakonnas.

Priisõidumaakondades plaanitakse piletite tasuliseks minekul, et pooleteise tunni pilet hakkab maksma 1.50, bussist ostes on pileti hind kaks eurot. Kuupileti saab osta 25 euroga, maakonnaliini päevapilet hakkab tööealisele inimesele maksma 4.50.

Pärnumaal tuleb bussisõidu eest ka praegu maksta ja seal uuest aastast pileti hind ei muutu. „Pärnumaal jäävad piletihinnad ja soodustused samaks,” ütles Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) juht Andrus Kärpuk. 30 päeva pilet maksab seal ka tuleval aastal 15 eurot ja tunnipilet nagu praegugi 1.50.

Et tasulist ühistransporti rakendada, on Läänemaa selle aasta 1. juulist jaotatud kolmeks piletitsooniks. Praegu puudutavad need tsoonid vaid kaugliine. Selle aasta lõpuni kehtivad tsoonipõhised hinnad vaid Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse hallatavatel kaugliinidel ehk liinidel, mis sõidavad Haapsalu ja Tartu, Märjamaa, Pärnu ning Tallinna vahel. Samuti on tasuline Haapsalust Rohukülla sõitev nõudeliin 1A, mille hind on kõigile sõitjatele kaks eurot. Aasta lõpuni on maakonnasisesed liinid veel tasuta, kuid uuest aastast kehtivad ka avalikel maakonnaliinidel tsoonipõhised hinnad.

Läänemaal saavad edaspidi soodsamalt liigelda need, kes sõidavad bussiga ühe tsooni piires. 30 päeva pilet on tsooni piires läänlastel sama mis pärnakatel kogu Pärnumaa ulatuses – maksab 15 eurot. Kui reisija ostab e-üksikpileti, tuleb tal selle eest maksta vaid 75 senti, mujal Eestis tuleb välja laduda 1.50. Erinevus on veel selles, et kui mujal Eestis lunastatakse üksikpilet poolteiseks tunniks, siis Läänemaa ühe tsooni pilet kehtib tund aega.

Põhja-Eesti ÜTK on teinud ettepaneku, et Läänemaal, Lääne-Virumaal ja Raplamaal on maakonnasisesteks sõitudeks võimalik soetada ka 25 eurot maksev 30 päeva pilet, ühe tsooni 30 päeva pilet maksab 15 eurot. Pileteid saab osta ka iga sõidu jaoks eraldi. Ühe tsooni pilet maksab üks euro, kahe tsooni pilet 1.70 ja kolme tsooni pilet 2.40. E-raha eest ostetud pilet on sularahaga soetatust veerandi võrra soodsam.

Kaugemale sõites läheb pilet kallimaks, kuid samas suureneb ka pileti kehtivusaeg. Näiteks maksab kolme tsooni pilet, mis kehtib kaks tundi, sularahas ostes 2.40, e-piletina aga 1.80. 30 päeva pilet on nii kahe kui ka kolme tsooni puhul 25 eurot. Sama kallis on kuupilet mujalgi Eestis. Vaid Pärnumaal (ja Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa ühe tsooni piires) saab 30 päeva pileti kätte 15 euroga.

Ühtse piletisüsteemi juurutamisega üritatakse jõuda ka sinnamaani, et inimesed, kes liiguvad eri maakondade vahel, ei peaks ostma kahte kuukaarti. Paraku Pärnumaa kuukaardiga teistes maakondades esialgu sõita ei saa. Samasugune erisus on ka Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse alla kuuluvates maakondades.

Kuigi piletisüsteemid on Pärnu- ja Läänemaal erinevad, on Lääneranna vallast ehk Pärnumaalt bussiga Läänemaale sõitmise eest tasumine PÜTKi juhi Kärpuki sõnul ilmelihtne. „Kõigil bussidel on peal ühiskaardil põhinevad kassasüsteemid ja tasuda saab ühiskaardil oleva rahaga, see on soodsam kui sularahas ostes,” ütles Kärpuk. Ta soovitab ühiskaardi isikustada, sest siis kantakse kaardile ka näiteks vanusest tulenevad või muud soodustused.

PÜTKis tsoonidel põhinevat süsteemi, sellist, mille on Põhja-Eesti ühistranspordikeskus ka Läänemaal kehtestatud, ei toetata. „Maainimesed ei pea selle eest, et nad pikema maa läbivad, pileti eest rohkem maksma, sest nad maksavad oma ajaga niikuinii,” nentis Kärpuk.

„Tasuta saavad bussiga sõita ühistranspordiseaduses loetletud isikud,” ütles Ruubas. Priilt saavad edasi sõita kuni 20aastased ja need, kel 63. sünnipäev peetud, samuti Ukraina sõjapõgenikud. Piletit ei pea ostma ka keskmise, raske ja sügava puudega ning osalise või puuduva töövõimega inimesed. Tasuta saavad sõita ka sügava puudega isikut, raske nägemis- või liikumispuudega isikut või alla seitsmeaastast puudega last saatvad inimesed.

Piletitsoonid Läänemaal

Lääne1 tsoon hõlmab tervikuna Vormsi valda ja Haapsalu linna sisest Haapsalu linna.

Lääne1 ja Lääne2 tsoonide piir paikneb

Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla maanteel Herjava ja Rannaküla vahel;

Herjava–Võnnu teel peatuste Ridala raudteejaam ja Üsse vahel;

Haapsalu–Laiküla teel peatuste Ridala ja Parila vahel;

Kõik Ahli tee ja Ahli–Topu tee peatused paiknevad Lääne1 tsoonis.

Lääne2 tsoon hõlmab osaliselt Haapsalu linna ja Lääne-Nigula valda.

Lääne2 ja Lääne3 tsoonide piir paikneb

Harju-Risti–Riguldi–Võntküla teel Söderby ja Riguldi peatuse vahel;

Keila–Haapsalu maanteel Jalukse ja Keedika peatuse vahel;

Ääsmäe–Haapsalu – Rohuküla maanteel Palivere ja Jaakna peatuse vahel;

Taebla–Kullamaa teel Kokre ja Ohtla peatuse vahel;

Palivere–Oonga teel Martna ja Rannajõe peatuse vahel (Palivere–Oonga tee peatused kuni Martnani jäävad Lääne2 tsooni);

Haapsalu–Laiküla teel Haeska teeristi ja Oonga peatuse vahel.

Lääne3 tsoon hõlmab osaliselt Lääne-Nigula valda.

Lääne3 ja Rapla3 tsoonide piir paikneb Läänemaa ja Raplamaa piiril:

Märjamaa-Koluvere teel Koluvere ja Laisilla peatuse vahel.

Allikas: Põhja-Eesti ÜTK