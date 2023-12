Tasuta bussisõidu lõpp toob kaasa tsoonipiletid

kaart



Jaanuari teisest nädalast alates tuleb seni tasuta bussisõitu nautinud läänlastel selle eest taas maksma hakata.

Uuel aastal tuleb maakondades, kus maakonnaliini bussiga seni on tasuta sõita saanud, pilet lunastada. „Kavandatud on, et määrus jõustub 8. jaanuarist,” ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordiosakonna juhataja Andres Ruubas Lääne Elule.

Kuna terve Eesti ei läinud 2018. aasta juulis ühtviisi üle tasuta bussisõidule, on ka selle taas tasuliseks muutmine keerukas. Ja ühtne pole süsteem ka nende maakondade jaoks, kus praegu veel tasuta sõita saab.

Läänemaa kuulub koos Rapla-, Harju- ja Lääne-Virumaaga Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse alla, olles neljast maakonnast ainus, kus maakonnaliini bussis praegu priilt sõita saab. See aga ei tähenda, et meil hakkab kehtima samasugune piletisüsteem kui ülejäänud kümnes priisõidumaakonnas.

Priisõidumaakondades plaanitakse piletite tasuliseks minekul, et pooleteise tunni pilet hakkab maksma 1.50, bussist ostes on pileti hind kaks eurot. Kuupileti saab osta 25 euroga, maakonnaliini päevapilet hakkab tööealisele inimesele maksma 4.50.

Pärnumaal tuleb bussisõidu eest ka praegu maksta ja seal uuest aastast pileti hind ei muutu.

