Haapsalust Rohukülla sõitev nõudeliin jätkab aasta lõpuni

Juuni alguse käiku pandud nõudeliin Haapsalu bussijaama ja Rohuküla sadama vahel jätkab reisijate vedu aasta lõpuni.

Nõudeliin 1A pandi käiku, et teenindada neid, kes soovivad jõuda Haapsalust Hiiumaa praamile, samuti rahuldada nende sõiduvajadusi, kes kurtsid, et Hiiumaa praamil ei ole saabudes bussi vastas.

Kui esialgu pani Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus nõudeliini käiku kolmeks suvekuuks, siis nüüd otsustati, et liin on käigus aasta lõpuni. Pileti hind on kõigile sõitjatele kaks eurot ning sõit tuleb ette tellida sõidule eelneva päeva kella 18-ks telefonil 6120 063.

Nõudeliin tähendab, et buss väljub algpeatusest ainult siis, kui sõidusoovist on enne teada antud. Buss sõidab isegi siis, kui on vaid üks tellimus.