Sügisest muutuvad busside väljumisajad

2. septembrist muutuvad Läänemaa avalike bussiliinide nr 13, 14, 15, 27, 37, 39 ja 153 sõiduplaanid.

Nõva liinidel nr 13, 14 ja 15 muutub pärastlõunase väljumise aeg. „Väljumiste aegu muudame, et reisijad saaksid muretult ümber istuda Harjumaa liinilt 146 Tallinn–Nõva. See liin vajab pisut aega juurde. Väljumisajad on viie minuti võrra hilisemad,“ ütles Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse liiniplaneerija Riina Tamm. Uued väljumisajad on välja pandud kõigisse peatustesse.

Samuti alustavad tööd kooliga seotud bussiliinid nr 27 Risti–Ellamaa ja 39 Risti–Leila–Kullamaa. Liinil nr 39 muutub reedel pärastlõunane väljumisaeg Kullamaalt – buss hakkab sealse kooli juurest väljuma kell 14.40.

Talvisele sõiduplaanile läheb üle Vormsi liin 37 Hullo – Sviby sadam – Hullo.

Haapsalu–Tartu kaugliinibuss alustab Tartust tagasiteed senisest viis minutit hiljem uuelt väljumisplatvormilt.