Kas plaanite ehitada aiamaja? Mida on vaja teada

Kuigi aiamajasid seostatakse sageli lisaruumiga, kuhu saab panna kõik ülearused aiatööriistad või kastid, mis ei mahu enam garaaži, miks mitte luua mõnusat ruumi puhkamiseks? Loomulikult saate oma aiamaja rajamisel ette planeerida, kus hakkate tomateid kasvatama, kuidas hakkate oma aiamööblit hoidma ja mõelda ka sellele, milline sisustus teeb sellest atraktiivse ruumi teie vaba aja veetmiseks või teie pere koosviibimisteks õues. Niisiis, kui te mõtlete aiamaja ehitamisele, ütleme teile, millega peaksite arvestama – ja mille peale te võib-olla ei olegi mõelnud!

Mis on teie aiamaja eesmärk?

Kõigepealt peaksite otsustama, milleks oma aiamaja kasutate: puhkuseks, lühikesteks puhkehetkedeks aiatööde vahel või ehk unistate töökoja rajamisest? Mõelge, kui palju ruumi te oma asjade hoidmiseks vajate, ja seejärel otsustage, milline on teie vajadustele kõige sobivam suurus.

See on teie otsustada:

kas tasub valida terrassiga aiamaja;

kas seda on vaja soojustada;

kas peaks paigaldama elektri ja veevarustuse?

Kui plaanite aiamajas nädalavahetustel ööbida, peaksite veenduma, et see oleks soojustatud ja ilmastikukindel – see aitab säilitada mugavust majas viibides. Valige oma aiamajja ruumi säästev ja multifunktsionaalne mööbel ning püüdke väikseimatki nurka targalt kasutada, et igal esemel oleks oma koht ja ruum oleks korrastatud. Näiteks paigaldage hoiukastid voodi või muu istumismööbli alla, ostke kokkupandavad toolid, mida on lihtne õue viia ja ka sees kasutada.

Mida on vaja mugavaks eluks aiamajas?



Olenemata sellest, kas viibite oma aiamajas nädalaid või tulete vaid lühiajaliselt aia vilju nautima, on väga mugav, kui puhkekodus on vähemalt väike köök. Väike külmkapp, kompaktne kaasaskantav pliit ja veekeetja on kõik, mida vajate lihtsate toitude või jookide valmistamiseks. Köögivalamu paigaldamine muudab teie elu veelgi lihtsamaks. Hoolitsege mitte ainult nõude ja söögiriistade eest, vaid ka selliste detailide eest nagu valamu tarvikute organiseerija–formadore.ee-st leiate kõik, mis teile mugavust pakub, alates nõudekuivatitest kuni mopihoidjateni.

Aiamaja interjöör

Hubase atmosfääri loomiseks valige pehmed, pastelsed värvid. Kui olete oma aiamaja renoveerimas, võite Skandinaavia minimalismi tunnetamiseks uuendada puidust aknaraamid valge värviga. Ärge kartke kontrastseid mustreid, kui kujundate oma puhkekodu interjööri – valige heledamad lillekardinad või muud tekstiilid. Praktilisuse ja funktsionaalsuse tagamiseks pakume magnetilist uksekardinat või putukavõrku.

Et hoida oma aiamaja ka hilisemal ajal hubasena, mõelge maja valgustuse peale: rippvalgustid, seinavalgustid või äkki põrandalamp või laualamp? Teie vajadustele sobiv valgustus võib tõesti aidata kaasa soovitud atmosfääri loomisele.

Välisruum

Mõnikord vajab aiamaja ümbrus palju rohkem tähelepanu. Looge hubane terrass või aed koos istumiskohtade ja lõkkeplatsiga. Potitaimede, välitulede ja muude dekoratiivsete elementide kasutamine võib suurendada aiaelamust.

Millest siis alustada?

Kui teil on oma unistuste maja visioon, on oluline eelnevalt välja selgitada, kas vajate ehitusluba, veepuurkaevu projekti või tsentraalse vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumise tingimusi. Kuigi sageli on võimalik ehitada aiamaja ilma loata, soovitame võimalike probleemide vältimiseks kontrollida, kas kavandatav ehitis vastab suurusele, kõrgusele ja asukohale esitatavatele nõuetele.

Ja kui teil on aiamaja, on oluline seda korralikult hooldada, et selle sisemus ja välisilme jääksid paljudeks aastateks heasse seisukorda. Regulaarne hooldus hõlmab ventilatsiooni, isolatsiooni, puidu nõuetekohast töötlemist, välispinna puhastamist ning kulumismärkide, liigse niiskuse ja hallituse kontrollimist.